Udvaros Dorottya először nyilatkozott a bíróság ítéletéről

Varga Jennifer / 24.hu
2025. 09. 25. 20:30
Varga Jennifer / 24.hu

Szeptember második hetén lapunk is beszámolt arról, hogy a bíróság harmadfokon, jogerősen is felmentette Udvaros Dorottyát és a Greenpeace aktivistáit a bűncselekmény vádja alól, így lezárult a négy éve tartó pereskedés a Fertő tavi fecskementő akció miatt. Mint ismeretes, a Fertő tó természeti értékeit védő aktivisták 2021-ben figyelemfelkeltő és fecskementő akciójuk során egy lebontásra ítélt Fertő tavi cölöpházról levágták a madárhálót, hogy az Afrikából hazaérkező füsti fecskék visszatérhessenek korábbi fészkeikbe és tojást rakhassanak. Ebben az esetben a házat már nem lehetett volna elbontani, mert a tojásos fészkek tönkretétele bűncselekménynek minősült volna.

A színésznőt most a story.hu szólaltatta meg az ítélettel kapcsolatban:

Olyan bírói ítéletet volt szerencsém meghallgatni, amit, amíg élek, nem felejtek el. Örülök, hogy ott lehettem egy ilyen tárgyaláson Győrben, ami szokványosnak egyáltalán nem nevezhető. A magántulajdon megsértése volt az indok, ami miatt minket perbe fogtak, de a bíró ezt felülbírálva azt mondta, olyan természeti értéket védtünk meg, ami közös kincsünk. Halleluja a bírónak, aki harmadfokon felmentett bennünket, mert velünk együtt ugyanazt érezte, hogy egy nevetségesen alacsony, összesen 106 ezer forintos kárt okozva igyekeztünk segíteni az éppen hazafelé tartó fecskéket.

Mint mondja, a hálót még csak el sem vitték, otthagyták a stégen, ahol a magánépítkezés volt. Hangsúlyozta, hogy tettük is csupán figyelemfelkeltő célú volt, hiszen a fecske költöző madárként rövid ideig tartózkodik csak hazánkban, ám ha nem tud a megszokott helyén tojást rakni, akkor nem tudja időben felnevelni a fiókáit sem.

Iszonyú boldogság volt azt hallani, hogy mi a közérdekért és egy kihalófélben élő állatfajért, a füsti fecskékért tettünk nagyon sokat. Ez egy precedens értékű ítélet. És bár ott akkor az ügyész még egyszer fellebbezett, így várni kellett a végső ítéletre, most már fellélegezhetünk, nálunk az igazság

– jelentette ki Udvaros.

A beszélgetés alkalmával a színésznő arról is mesélt, hogy jelenleg két kutyája van, de korábban több állatot is tartott. Gyerekként folyton vedlett szőrű macskákat vitt haza, aminek a harmadik emeleti gangos házban a szülei nem nagyon örültek.

És egyszer volt egy csókafiókám is. Sosem felejtem el, a vállamon ült, amikor a konyhába kimentem vele, ahol apám épp húslevest evett. A csókám »arca« felderült, egy pillanat alatt a tányér szélére repült, onnan pedig egyenesen a levesbe gyalogolt. Apám üvöltve közölte: »Innen az összes állatoddal együtt elköltözöl!« Mennyit emlegettük az esetet még később is. És tulajdonképpen mai napig nemcsak az érdekel művészként, hogy az emberek hogy érzik magukat a közelemben, hanem érdekel az is, hogy az állatoknak is jó legyen

– mondta a portálnak a színművész, hozzátéve:

Remélem, a Greenpeace-szel is sokáig kapcsolatban maradunk. Én mindenesetre bármikor hadra fogható vagyok. Szeretnék minél több hasznosat tenni a környezetért.

Sydney van den Bosch néhány hete kórházba került, orvosa azt mondta neki, felejtse el, hogy akár egy napra is elhagyja Magyarországot
Dietz Gusztáv: Akinél azt érzem, hogy ostoba, erőszakos, azzal pillanatok alatt én is erőszakossá válok
Lánya kétszer is odapirított Bochkor Gábornak utóbbi rádióműsorában
Barbinek Paula közlekedési balesetet szenvedett a csütörtöki esőben
Török Gábor: A Szőlő utcai ügy újra rámutat, hogy a Fidesznek van Achilles-sarka
