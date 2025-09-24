cardi b
Cardi B 5 milliót költött a gyémánt fenékpiercingjére: nincs nagy meglepetés, hol vesztette el

2025. 09. 24. 20:17
Még januárban csináltott fenékpiercinget magának Cardi B, amiről úgy gondolta, beszélnie kell egy amerikai podcastműsorban. Arról, hogy a beavatkozás fájt-e, nemmel felelt.

A rapper azt is elmondta, hogy a piercing 13 ezer dollárjába került (kb 5 millió forintba), mivel valódi gyémántokat használtak.

De egy hónappal később már el is vesztette az ékszert.

Az úgy volt, hogy észrevettem, nincs meg. Átnéztem mindent, de úgy voltam vele, oké, akkor lehúztam a vécén, ez van.

Azóta sem pótolta az ékszert, állítása szerint nincs hozzá hangulata, de a piercing készítője felajánlotta Cardi B-nek, hogy visszatéríti az elveszett piercing árát.

