Dawson és a haverok újra találkoztak – James Van Der Beek betegsége miatt csak videót küldött

James Van Der Beek tavaly ősszel jelentette be, hogy vastagbélrákja van, nemrég pedig két vírus támadta meg a gyomrát. Emiatt le kellett lemondania részvételét a hétfői Dawson és a haverok-találkozón, ahol az 1998 és 2003 között futó sorozat több szereplőjével, Katie Holmes-szal, Joshua Jacksonnal és Michelle Williams-szel együtt állt volna színpadra.

Bár személyesen nem lehetett ott a New York-i rendezvényen, ahol a sorozat első epizódjának szövegét olvasták fel a színészek, mindenki meglepetésére virtuálisan megjelent. Egy előre rögzített videóüzenetben sajnálatát fejezte ki, hogy lemaradt arról a pillanatról, amelyre „hónapok óta várt”, írja a Page Six.

Nem hiszem el, hogy nem vagyok ott. Nem hiszem el, hogy nem láthatom élőben a gyönyörű szereplőgárdát

– fogalmazott a felvételen, majd köszönetet mondott a sorozat összes készítőjének és a „világ legjobb rajongóinak”.

A felolvasóesten Lin-Manuel Miranda helyettesítette a színészt, illetve a felesége és a gyerekei is ott voltak – két lánya énekelte el a sorozat főcímdalát.

Az esemény bevételével egy rákbetegeket segítő szervezetet, valamint Van Der Beek vastagbélrák-kezelését támogattak.

