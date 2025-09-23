zsidró tamástime out market
„Ismert fodrászként, többszörös Hal a tortán-győztesként bosszantó” – Zsidró Tamást nem hívták el a luxus gasztropiac megnyitójára

admin Csontos Kata
2025. 09. 23. 17:51
Nem is érti, hogyan maradhatott le a neve a meghívott vendégek listájáról.

A hétvégén megnyitott a budapesti Time Out Market a felújított Corvin Áruházban. Nyitás előtt a 24.hu-nak is lehetősége nyílt tesztelni az ott kapható ételeketZsidró Tamásnak azonban nem kínálták fel ezt a lehetőséget, sőt a megnyitóra sem hívták meg. Erről először közösségi oldalán írt a mesterfodrász.

„Persze savanyú a szőlő… Megnyitott a Time Out Market Budapest − nem kaptam meghívást egy napra sem. Pedig azt gondolom, hogy egy fodrász, aki nap mint nap sok sok emberrel találkozik, igazán szeretettel tudta volna hirdetni, hogy egy fantasztikus hely nyitott Budapesten. Mindegy is, gratulálok a kitalálóknak, legyen rengeteg vendégük, imádom, hogy egy új látványossággal bővült a szeretett városunk. Sok sikert kívánok a gasztrobarátaimnak” − idézi privát oldalán közzétett bejegyzését a story.hu.

A lap aztán fel is kereste Zsidrót, hogy afelől érdeklődjenek, miért érintette ennyire rosszul, hogy lemaradt a megnyitóról.

Ismert fodrászként, többszörös Hal a tortán-győztesként azért bosszantó, hogy nem hívtak el. Mindenki erről beszél, és bevallom, rosszul esik. Bent a fodrászatban a vendégek is napok óta erről mesélnek. Ez egy őrült nagy dolog itt, Budapesten! A világ számos nagyvárosában már jelen van ez az őrületesen nagy gasztro- és kulturális piac, kíváncsi lettem volna én is. Ráadásul az én szakmám aztán bőven alkalmas arra, hogy jó reklámot csináljon egy jó helynek, szóval nem is értem, hogy maradhattam ki

– mondta, majd nevetve saját írását idézte, miszerint savanyú a szőlő.

„Kicsit irigy vagyok, na! Azokra, akik ott voltak a megnyitón! Ettől függetlenül gratulálok a hely megálmodóinak, és tiszta szívből kívánok sok sikert az egészhez!” – tette hozzá.

