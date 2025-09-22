Két énekesnek véget ért a Sztárban Sztár All Stars

Vasárnap lezajlott a Sztárban Sztár All Stars újabb fordulója: az első hétről továbbjutó nyolc énekes ezúttal két csoportban mérkőzött meg egymással, és az este végén ketten ismét búcsúztak a versenytől.

A négy vigaszágas énekes – Dér Heni, Völgyi Zsuzsi, Freddie és Király Viktor – egy harmadik produkciót is előadtak, majd a csoportkörökhöz hasonlóan a zsűri pontjai és a nézők szavazatai alapján a két legtöbb versenypontot elérő énekes továbbjutott, a két legkevesebb versenypontot kapó énekesnek viszont véget ér a Sztárban Sztár All Stars 2. évada.

Ezek most Völgyi Zsuzsi és Király Viktor voltak, ők estek ki.