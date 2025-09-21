„Vagyunk egy páran!” – Tóth Gabi is ott volt a DPK nagygyűlésen, zászlóval a kezében

Szombaton tartották a Digitális Polgári Körök első nagygyűlését, és bár a színpadon nem találkozhattunk Tóth Gabival (ott Rubint Réka és Kulcsár Edina beszélt többek közt), de a nézőtéren ott volt a Megasztár zsűritagja, derült ki az Instagramjáról.

Párjával, Papp Máté Bencével szelfiztek is a nézőtéren, magyar zászló is díszelgett az énekesnő kezében.

Ahogy a nézőteret pásztázta Tóth Gabi, úgy fogalmazott:

Vagyunk egy páran!

Majd úgy fest, a Heim Pál Gyermekkórházban is jelenése volt, akkor már egy kislány ágya mellett énekelt.

Szombaton a TV2-n is őt láthatták a nézők: