„Vagyunk egy páran!” – Tóth Gabi is ott volt a DPK nagygyűlésen, zászlóval a kezében

2025. 09. 21. 08:07
Szombaton tartották a Digitális Polgári Körök első nagygyűlését, és bár a színpadon nem találkozhattunk Tóth Gabival (ott Rubint Réka és Kulcsár Edina beszélt többek közt), de a nézőtéren ott volt a Megasztár zsűritagja, derült ki az Instagramjáról.

Párjával, Papp Máté Bencével szelfiztek is a nézőtéren, magyar zászló is díszelgett az énekesnő kezében.

Ahogy a nézőteret pásztázta Tóth Gabi, úgy fogalmazott:

Vagyunk egy páran!

Majd úgy fest, a Heim Pál Gyermekkórházban is jelenése volt, akkor már egy kislány ágya mellett énekelt.

Szombaton a TV2-n is őt láthatták a nézők:

