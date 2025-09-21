„Ez még X-Faktor-szint se!” – véleményezte Marics Peti az egyik gyenge produkciót a Megasztárban

Szombaton folytatódott a Megasztár, ahol leginkább a gyengébb produkciók domináltak a viták és korábbi internetes híressége feltűnése mellett. Az egyik szegmensben, mikor szinte csak olyan előadók érkeztek a zsűri elé, akiknek nem sok közük van egy tehetségkutatóhoz, Curtis például úgy véleményezte az egyik produkciót:

Őszinte leszek, hogy ez, amit hallottunk, nemhogy nem Megasztár-szint… ez sehol se állja meg a helyét.

Majd Marics Peti is közbeszólt:

Ez még X-Faktor-szint se!

Majd ezt követően mindketten nevetésben törtek ki. A csípős beszólás azért is izgalmas, mert Marics zenésztársa, a ValMar formáció másik tagja, Valkusz Milán épp az X-Faktor zsűrijében mentorkodik.

Tóth Gabi nagyon kiakadt egy ponton: