eric stonestreet
Szórakozás

Megnősült a Modern család színésze, Eric Stonestreet

Nathan Congleton / NBC / NBCU Photo Bank via Getty Images
admin Csontos Kata
2025. 09. 11. 08:56
Nathan Congleton / NBC / NBCU Photo Bank via Getty Images
Maga posztolta ki esküvői fotóikat az Instagramra.

Esküvőjéről posztolt a minap közösségi oldalán Eric Stonestreet, akit legtöbben a Modern család című sorozat Cameron Tuckerjeként ismernek. A színész szeptember 8-án vette feleségül kedvesét, a gyermekápolóként dolgozó Lindsay Schweitzert, akivel több mint kilenc éve vannak együtt és 2021 óta jártak jegyben.

Szülinapom van, és találjátok ki, mit kaptam

– írta Instagramján az 54 éves színész, aki néhány fotót is megosztott a nagy napról.

Jesse Tyler, aki Stonestreet karakterének férjét alakította a Modern családban kommentelt a poszthoz, és azt írta:

Az összes második házasság közül ez a kedvencem! Szeretlek mindkettőtöket és nagyon örülök nektek!

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Eric Stonestreet (@ericstonestreet) által megosztott bejegyzés

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Több mint másfél év után újra találkozott III. Károly és Harry herceg
Sokkal jobban megőrizhetjük az ágyneműnk frissességét ezzel az egyszerű reggeli szokással
Bruce Willis demencia-diagnózisa előtt a felesége már váláson gondolkodott
Teszteltük az új BMW-t, amit kevesen tudnak igazán értékelni
Megölték Charlie Kirk konzervatív influenszert: évtizedek óta nem történt ilyen gyilkosság
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik