Megnősült a Modern család színésze, Eric Stonestreet

Esküvőjéről posztolt a minap közösségi oldalán Eric Stonestreet, akit legtöbben a Modern család című sorozat Cameron Tuckerjeként ismernek. A színész szeptember 8-án vette feleségül kedvesét, a gyermekápolóként dolgozó Lindsay Schweitzert, akivel több mint kilenc éve vannak együtt és 2021 óta jártak jegyben.

Szülinapom van, és találjátok ki, mit kaptam

– írta Instagramján az 54 éves színész, aki néhány fotót is megosztott a nagy napról.

Jesse Tyler, aki Stonestreet karakterének férjét alakította a Modern családban kommentelt a poszthoz, és azt írta:

Az összes második házasság közül ez a kedvencem! Szeretlek mindkettőtöket és nagyon örülök nektek!