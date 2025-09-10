Sebestyén Balázs a mai humorról: Mindenki meg akar sértődni valamin, mert akkor legalább azt érzi, tartozik valahova

A Nők Lapja új számában jelent meg interjú Sebestyén Balázzsal. Azzal kapcsolatban, hogy ki lehet-e öregedni a rádiózásból, így vélekedik:

Érzem, hogy múlik az idő. Kimondani, hogy nemsokára ötvenéves leszek, nekem is megdöbbentő. De közben próbálom megőrizni azt a fajta gyermeki szellemiséget, ami mindig is megvolt bennem. Mert, ha ezt elveszítjük, akkor valójában oda az egész. Sokan azt hiszik, hogy a kor előrehaladtával már illik nagyon komolyan és szigorúan venni a dolgokat, de én erre nem vagyok hajlandó. Ez a jó értelemben vett »lelki infantilizmus« segít a túlélésben.

Hozzáteszi, hogy nem vágyik „mély riportok és interjúk” készítésére, szerinte az nem illene hozzá.

A humorról azt mondja, az teszi jól, aki ebben a változó kultúrában is mer bátran, szókimondóan viccelődni, szerinte ők ezt teszik a Balázsékban.

A humor fontos szerepe, hogy egyfajta szelep legyen a társadalom egyre erősebben gőzölgő kuktáján, és, ha már mi sem viccelhetünk, akkor tényleg mi marad? Mindenki olyan érzékeny, és bármit mondasz, rögtön jelentkezik valamilyen csoport vagy szervezet, hogy miért akarod őket bántani. Mindenki meg akar sértődni valamin, mert akkor legalább azt érzi, tartozik valahova. Ez sajnos az identitáspolitika egyfajta patológiá­ja: megbántottak minket, beszóltak nekünk, de legalább érezzük, hogy fontosak vagyunk.

Sebestyén azt is mondja, nem állítja, hogy nem kell érzékenyíteni a társadalmat, de túl szélsőséges irányba indultunk el: „Ha ez így marad, a végén már senki nem mer semmit őszintén megmondani, miközben hihetetlenül groteszk dolgok történnek a világban. Egyszer talán ez majd visszalendül a szélsőségből, és újra lehet bátrabban és őszintébben humorizálni”.

Két fiáról is mesélt a műsorvezető: róluk azt mondja, jó srácok, sportolnak, versenyeznek, büszkék rájuk a feleségével.