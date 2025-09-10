charlie sheen
Szórakozás

Drogfüggősége idején Charlie Sheen egyszer jégkockát dugott a saját fenekébe, hogy ébren maradjon egy forgatáson

Dominik Bindl / Getty Images
admin Grósz Petra
2025. 09. 10. 19:26
Dominik Bindl / Getty Images

Nemrég debütált a Netlixen Charlie Sheen dokumentum-sorozata, az Alias Charlie Sheen, melyben a 60 éves színész visszatekint eddigi életére – azokra az időkre is, amikor drogproblémái voltak.

A Page Six szúrta ki, hogy a sorozatban Sheen arról is beszélt, hogy a drogfüggősége mélypontján, amikor a Dolcsi Vita című filmen dolgozott, egyszer jégkockát dugott a saját fenekébe, hogy ébren tudjon maradni – elaludt ugyanis, amikor az egyik bárban játszódó jelenetet forgatták.

Volt ott egy kis mosdó, bementem, fogtam egy jégkockát, és feldugtam a fenekembe. Még soha nem csináltam ilyet. Ember, pont annyira voltam ébren, hogy visszatérjek a helyemre, és befejezzem a vödrös jelenetet, egy jégkockával a seggemben

– árulta el a nézőknek a színész, aki azt is elismerte, hogy a kokainfüggőségének idején egyszer megesett, hogy 18 órán át vérzett az orra egy jelenet forgatása közben.

Rávettem Brett Ratner rendezőt, hogy törölje a felvételt örökre. Meg is tette, mert soha nem láttuk, igaz?

– tette fel a kérdést Sheen, aki bevallása szerint az említett időszakban csupán azért vállalt el munkákat, hogy finanszírozni tudja a „szokásait”.

A színésznek egyébként a napokban jelent meg új memoárja, a The Book of Sheen is, amiben szintén meghökkentő történeteket mesél:

Kapcsolódó
Charlie Sheen egyszer 1 millió dollárt ajánlott egy nővérnek a rehabon, hogy engedje el zsűrizni egy bikini-szépségversenyre
Nicolas Cage társasáságban.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Teszteltük az új BMW-t, amit kevesen tudnak igazán értékelni
Csak csúnya férfiakkal randizik az amerikai OnlyFans-modell
Mindig kerülte a kérdést, de Anna Wintour most elmondta, mit gondol Az ördög Pradát viselről
Házasodna a gazda: „Nem szeretem, ha valaki szexuálisan beindít” – különös vallomást tett Erika gazda az udvarlójának
Az oroszok szerint „nem tervezték” lengyel területen lévő célpontok megtámadását, Orbánnak üzent a lengyel külügyminiszter
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik