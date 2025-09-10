Drogfüggősége idején Charlie Sheen egyszer jégkockát dugott a saját fenekébe, hogy ébren maradjon egy forgatáson

Nemrég debütált a Netlixen Charlie Sheen dokumentum-sorozata, az Alias Charlie Sheen, melyben a 60 éves színész visszatekint eddigi életére – azokra az időkre is, amikor drogproblémái voltak.

A Page Six szúrta ki, hogy a sorozatban Sheen arról is beszélt, hogy a drogfüggősége mélypontján, amikor a Dolcsi Vita című filmen dolgozott, egyszer jégkockát dugott a saját fenekébe, hogy ébren tudjon maradni – elaludt ugyanis, amikor az egyik bárban játszódó jelenetet forgatták.

Volt ott egy kis mosdó, bementem, fogtam egy jégkockát, és feldugtam a fenekembe. Még soha nem csináltam ilyet. Ember, pont annyira voltam ébren, hogy visszatérjek a helyemre, és befejezzem a vödrös jelenetet, egy jégkockával a seggemben

– árulta el a nézőknek a színész, aki azt is elismerte, hogy a kokainfüggőségének idején egyszer megesett, hogy 18 órán át vérzett az orra egy jelenet forgatása közben.

Rávettem Brett Ratner rendezőt, hogy törölje a felvételt örökre. Meg is tette, mert soha nem láttuk, igaz?

– tette fel a kérdést Sheen, aki bevallása szerint az említett időszakban csupán azért vállalt el munkákat, hogy finanszírozni tudja a „szokásait”.

A színésznek egyébként a napokban jelent meg új memoárja, a The Book of Sheen is, amiben szintén meghökkentő történeteket mesél: