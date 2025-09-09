charlie sheennicolas cage
Charlie Sheen egyszer 1 millió dollárt ajánlott egy nővérnek a rehabon, hogy engedje el zsűrizni egy bikini-szépségversenyre

Jim Smeal / Ron Galella Collection / Getty Images
2025. 09. 09. 16:31
Jim Smeal / Ron Galella Collection / Getty Images
Nicolas Cage társasáságban.

Charlie Sheen új memoárjában, a The Book of Sheenben részletezi, hogy az 1990-es A zöldfülű című Clint Eastwood-film forgatása során futott össze „régi barátjával, Nicolas Cage-dzsel”, ami után még jobban elmerült a féktelen bulizásban, írja a PageSix.

Egyik buliból mentünk a másikba, éjszakáról éjszakára.

Azt mondja, nem is törődött a munkával, és egyre nehezebben tudta leplezni a hanyagságát Eastwood előtt. Sheen azt mondja, a forgatás végéhez közeledve meghívták szülei, hogy apja, Martin Sheen ötvenedik születésnapját megünnepeljék. Igazából csak szembesíteni akarták a színészt a család és a barátok kötelékében, hogy az életvitel, amit folytat, nem mehet tovább.

Ezután egy Santa Monicában lévő elvonóra vitték. Ez nagyon nem tetszett a színésznek, ugyanis azt tervezte, hogy Palm Springsben zsűrizik majd Cage társaságában egy bikiniversenyre.

Sheennek sikerült kijutnia az elvonóról az éjszakára azzal, hogy megígérte a nővérnek, hogy 1 millió dollárt ad neki, ha másnap reggel 9-ig nem tér vissza.

Fergeteges buli volt. A nagy részére nem emlékszem, de egy zacskó kokaint megosztottam egy kedves lánnyal.

A színész reggel 8:44-kor tért vissza a rehabilitációra.

