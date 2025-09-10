Bruce Willis demencia-diagnózisa előtt a felesége már váláson gondolkodott

Emma Heming Willis a napokban a Vanity Fairnek adott interjút, melyben azt is elárulta, hogy mielőtt férjét, Bruce Willist demenciával diagnosztizálták volna, váláson gondolkodott, mert válságban érezte a kapcsolatukat – szúrta ki a People.

Úgy éreztem, hogy a házasságom összeomlik

– fogalmazott a modell, aki attól tartott, hogy a színész már nem szereti őt, vagy hogy Willis több évtized után olyan emberré válik, akinek már ő nem szeretne a házastársa lenni.

Mielőtt megkapták volna a diagnózist, bevallása szerint érezte, hogy valami nagyon nem stimmel, de nem jött rá, hogy mi az. Ami a szerelembe esésüket és a kapcsolatuk legszebb időszakát illeti, a modell azt mondja, a megváltozott életük annyira leköti, hogy mára nehéz felidéznie, milyen volt az, amikor a férjével a legboldogabbak voltak.

Mint ismeretes, azóta, hogy a család nyilvánosságra hozta Bruce Willis diagnózisát, felesége számos platformon beszélt férje betegségéről és az azzal kapcsolatos tapasztalatairól, hogy segíthessen másoknak, akik hozzájuk hasonló helyzetben vannak. A modellnek egyébként a múlt hónapban nehéz döntést kellett hoznia: férjét különköltöztették a családtól. Heming Willis úgy fogalmazott:

Bruce is ezt akarná, a lányaink érdekében. Azt akarná, hogy olyan otthonban éljenek, ami az ő igényeiknek felel meg, nem az apjuk igényeinek.

Kiemelte, hogy közös lányaik, a 13 éves Mabel és a 11 éves Evelyn sokat látják az apjukat, a reggelit és a vacsorát például mindig közösen fogyasztják el. Közel laknak a 70 éves színészhez, aki természetesen nem egyedül él, a nap 24 órájában vele vannak a gondozói.

Döntése miatt az édesanya támadások kereszttüzébe került, amivel kapcsolatban már ő is megszólalt, később pedig Bruce Willis volt felesége, Demi Moore vette őt a védelmébe.