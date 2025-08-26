Sebestyén Balázs az idősebbik fiáról: 32 éves lesz, mire leérettségizik, de nem baj

A story.hu szúrta ki, hogy a Balázsék stúdiójában a minap Sebestyén Balázs fiai is szóba kerültek az idei tanév közeledtének apropóján. Amikor Ráskó Eszter és Rákóczi Feri arról beszélgettek, milyen bosszantó a tankönyv- és füzetcsomagolás, Sebestyén elárulta, hogy ő nyolc év alatt egyetlen könyvet vagy füzetet sem látott otthon, megosztotta továbbá, hogy az idősebbik fia, a 16 éves Bennett még csak most kezdi majd meg a középiskola első osztályát.

Most kezdi, most lesz elsős. Nulladikos volt nyitási évben. Az egy ilyen nyelvi év, és akkor most kezdi, most megy elsőbe

– magyarázta a műsorvezető, hozzátéve: fia emellett évvesztes is.

Nem feszül meg, jól ki van ez találva. Van a sulielőkészítő, az évvesztes, meg a nulladik, 32 éves lesz, mire leérettségizik, de nem baj. Ne viccelj, hova rohanjon? 35 lesz, mire kirepül, de ez sem baj.

A rádiós a téma kapcsán hozzátette, hogy egyébként nem igazán foglalkoztatják az apró-cseprő iskolai dolgok, úgy fogalmazott, a fia akkor szóljon neki, ha baj van a suliban.

Sebestyén a műsor egyik év eleji adásban a saját iskolaiéveiről is mesélt, mint kiderült, igen eleven gyerek volt, heccből bombariadót is csinált az intézményben, ahol tanult.