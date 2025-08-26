rubint rella
Rubint Rella: Hazudnék ha azt mondanám, hogy feldolgoztam a történteket

Tulok András / RTL
admin Grósz Petra
2025. 08. 26. 06:35
Tulok András / RTL

Rubint Rella májusban a harmadik házassági évfordulójuk napján tudatta az Instagramon, hogy férjével, Novothny Somával a szakítás mellett döntöttek. A fitneszedző azóta óvja a magánéletét, a különválás okairól sem beszél, nemrég azonban a Borsnak elárulta, hogyan élte meg az elmúlt időszakot.

Bevallása szerint a helyzethez képest jól van, és jelenleg minden erejét, energiáját magára és a munkájára fordítja.

A visszacsatolásokból is érzem, hogy jó úton haladok. A közeljövőben több személyes eseményre számíthatnak tőlem a vendégeim és a követőim, mint például életmód táborokra, fellépésekre, egy napos eseményekre és rendezvényekre, amik az edzés és táplálkozás köré épülnek

– magyarázta Rubint Réka unokahúga.

Hazudnék ha azt mondanám, hogy feldolgoztam a történteket. Minden erőmmel azon vagyok, hogy kimásszak a gödörből, de időre van szükségem. Nagyon zártnak érzem magam lelkileg, nem engedek túl közel senkit magamhoz. A közösségi felületeimen egy olyan oldalamat mutatom, aki én is lenni szeretnék, de valójában nagyon összetörtem és nehezen telnek az estéim amikor egyedül vagyok. Mindezt a nyilvánosság előtt átvészelni még nehezebb, mert nagy nyomás nehezedik rám, de talán ez is kellett ahhoz, hogy ne süllyedjek túl mélyre és erőt vegyek magamon

– osztotta meg a portállal az influenszer, hozzátéve: a fájdalmat, ami benne van, az edzésein adja ki magából, néha ordítva, kifulladásig tolva.

