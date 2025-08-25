szőcs renátaszőcs reni
Szőcs Renáta a kétgyerekes anyaságról: Nem mindig könnyű, főleg ha mindketten egyszerre üvöltenek

2025. 08. 25.
Szőcs Renáta, a Star Academy című TV2-es tehetségkutató egykori győztese idén júniusban lett kétgyermekes édesanya: lánya, Amélia kistestvért kapott, egy fiút, akit Leonnak neveztek el.

Az énekesnő nemrég a hot! magazinnak adott interjút, melyben elmondta, hogyan éli meg az anyaságot két kisgyerekkel.

Az éjszakák eleinte emberpróbálóak voltak, ugyanis Leon felcserélte a nappalt az éjszakával. Szerencsére ez mára rendeződött, és már vannak olyan esték, amikor egyhuzamban több órát alszik. (…) Mostanában kezdek hozzászokni ahhoz, hogy kétgyermekes anyuka lettem. Amélia most huszonhét hónapos, tehát nem mindig könnyű, főleg ha mindketten egyszerre üvöltenek, de megvannak a szép pillanatok is

idézte a Ripost Szőcsöt, aki kezdetben nagyon izgult amiatt, hogyan fogadja majd a lánya a kistestvért, de szerencsére minden jól alakult.

Nagyon örült neki! Azt mondta, hogy: De jó, egy igazi baba! Azt viszont kicsit nehezen viselte, amikor a kórházban voltunk. Mindennap beszéltünk, még videóhívásban is láttuk egymást, de azért a harmadik éjszaka kiborult a bili. A férjem éppen altatni akarta, amikor sírni kezdett utánam. Szerencsére akkor már csak egy napot kellett várnia arra, hogy végre találkozzunk, akkor pedig már nem is volt semmi gond. Nagyon örül, hogy lett egy öcsikéje, mi pedig a férjemmel nem is lehetnénk boldogabbak!

– tette hozzá.

