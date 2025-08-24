Szexuális ragadozóként csajozási tippekkel látta el Károlyt – kiskorú fiúk tucatjait ronthatta meg a királyi család becsben tartott „Dickie bácsija”

Lord Louis Mountbatten – családtagjainak és barátainak csak Dickie, az ifjabbaknak Dickie bácsi – fontos szereplője volt a brit királyi család 20. századi történetének. Az „Európa nagyanyja” néven is emlegetett Viktória királynő dédunokájaként (egyben keresztfiaként) rokoni szálak fűzték mind II. Erzsébethez, mind Fülöp herceghez – utóbbinak a nagybátyja és egy időben gondviselője is volt –, és nagy szerepet játszott a trónörökös Károly herceg neveltetésében.

Világéletében ellentmondásos figura volt. Windsorok a hátsó sorban című cikksorozatunk soron következő részében az ő történetével foglalkozunk.

Királyi családok olvasztótégelyében

1900-ban Lajos Ferenc néven, battenbergi hercegként született a windsori kastélyban, Lajos Sándor battenbergi herceg és Viktória hessen–darmstadti hercegnő legifjabb gyermekeként. Idősebb testvérei voltak:

Aliz hercegnő , aki házassága révén görög és dán királyi hercegné lett, az ő fia Fülöp herceg;

, aki házassága révén görög és dán királyi hercegné lett, az ő fia Fülöp herceg; Lujza hercegnő , ő a svéd trónörököshöz ment feleségül, így később Svédország királynéja lett;

, ő a svéd trónörököshöz ment feleségül, így később Svédország királynéja lett; és György herceg, elsőszülött fiúként a családi cím örököse.

A családfő, Lajos Sándor, bár német származású volt, a Brit Királyi Haditengerészetben szolgált és rendelkezett angol állampolgársággal. Családjával gyakran utazgattak – sok időt töltöttek Németországban és Oroszországban –, de fő tartózkodási helyük Angliában volt, így a gyerekek anyanyelvi szinten beszéltek angolul.

A Battenberg vezetéknevet az első világháború kitörését követően, a fokozódó németellenesség okán kellett elhagyniuk. Helyette felvették az angolosabb hangzású Mountbatten nevet. Lajos Sándor ezzel egy időben lemondott minden német címéről, V. György király (aki szintén megszüntette valamennyi német kötődésű nemesi címét és a dinasztia nevét Szász-Coburg-Gothairól Windsorira változtatta) pedig Milford Haven őrgrófjává nevezte ki őt. Lányai megszólítása onnantól lady, fiaié lord lett.

Ez nagyon komoly és maradandó hatással volt rám, mert tudtam, apám milyen mélyen hűséges volt ehhez az országhoz. A szüleim nyitott gondolkodásúak, haladó szelleműek voltak, és soha, de soha nem voltak a reformok ellen

– mondta évtizedekkel később édesapja nyilvános megaláztatásáról Louis Mountbatten.

A flotta reménysége

Lajos Ferenc követte apját a katonai pályán: a jóvágású fiatalember a tengerészeti kadétiskola elvégzése után csatlakozott a Királyi Haditengerészethez. Fizikuma révén nem számított kiemelkedő matróznak, de különösen jó taktikai érzékkel rendelkezett a vízi hadviselés terén. Tizenhat évesen elég idősnek tartották ahhoz, hogy részt vállaljon az első világháborúban, így tengerészgyalogosként egy csatahajóra került, ahol minimális tapasztalatot tudott szerezni a németek elleni harcban. Innen később áthelyezték a haditengerészet zászlóshajójára. Ottani parancsnoka úgy látta, a fiatal Mountbatten előtt nagy jövő áll tengerészként.

Az első világháborúnak azonban elenyésző része zajlott vízen, így a kitörési lehetőség még váratott magára. Mountbatten 1918-ban tíz napot eltöltött a nyugati fronton, Franciaországban, valamint ő volt a tágabb brit királyi család első olyan tagja, aki – ha rövid ideig is, de – tengeralattjárón szolgált háború idején.

A világháborút követő békekötés után Mountbatten két évig angol irodalmat hallgatott Cambridge-ben, de ez idő alatt is végig a haditengerészet kötelékében állt: egyetemi tanulmányainak az volt a célja, hogy szélesítsék világlátását. Ez valamennyire működött is, hiszen ottléte alatt

politikai nézetei az akkoriban szélsőségesnek tekintett irányba tolódtak: gyaníthatóan az éppen akkoriban megerősödő Munkáspárttal szimpatizált.

Az egyetemi kitekintés után visszatért a seregbe, és húszéves korára hadnagyi rangot kapott, miután elkísérte unokatestvérét, a később VIII. Eduárd király néven alig egy évet uralkodó trónörököst ausztráliai körútjára. A következő években a walesi herceggel tartott Indiába és Japánba is, amikor pedig Londonban tartózkodott, gyakori vendége volt a város legexkluzívabb éjszakai klubjainak.

Ebben az időben nemcsak Eduárddal került közelebbi kapcsolatba, de ekkor ismerte meg jövőbeni feleségét, Edwina Ashley-t, egy tehetős arisztokrata család sarját, a Konzervatív Párt egyik vezéralakjának lányát.

Házasság, és ami azon kívül történt

Rövid udvarlás után összeházasodtak, esküvőjük az 1922-es társasági szezon csúcspontjának számított. Nászútjuk hat hónapig tartott, Amerikába mentek, ahol egyebek mellett meglátogatták a Niagara-vízesést és Hollywoodot. Utóbbi helyszínen statisztáltak Charlie Chaplin egy némafilmjében, amit végül sosem mutattak be a nagyközönség előtt.

Louis és Edwina Mountbatten házassága egyáltalán nem volt tradicionálisnak tekinthető – mai szóhasználattal élve: nyitott házasságban éltek.

Erre főként a feleség jelentős szexuális étvágya miatt volt szükség.