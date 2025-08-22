Gáspár Evelin: A közösségi oldalamat nézve én sem vagyok értékteremtő ember

A C-Egyenes podcastműsorban volt vendég Gáspár Evelin, aminek első részéről itt írtunk, most pedig elérhető az adás második felvonása is, mint azt a story.hu szemlézte.

Gáspár a celebekről nincs túl jó véleménnyel:

Nekem nincsenek celeb barátaim. Lehet, azért is, mert nekem az egész családom felkapott. És Magyarországon ma celebnek lenni sok esetben nagyon-nagyon képmutató dolog. Ezt azért merem ilyen nagyképűen mondani – ezért úgyis kapni fogom az ívet –, mert nagyon sokan főleg hirdetésekből élnek a közösségi médiában. Ezzel semmi probléma nincsen, de csomó olyan példát látunk, hogy, mondjuk, reklámozza a terméket, majd utána az a Marketplace-en köt ki. Ez mennyire hiteles?! És akkor ő a celeb, meg ő van felkapva, közben eladta a lelkét, meg kétszer is behúzza a pénzt.

Majd kitért arra, ő mit mutat a közösségi oldalain.