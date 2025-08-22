gáspár evelin
Gáspár Evelin: A közösségi oldalamat nézve én sem vagyok értékteremtő ember

Birton Szabolcs
admin Besenyei Balázs
2025. 08. 22. 14:07
Birton Szabolcs
Lesújtó véleménye van a celebekről is.

A C-Egyenes podcastműsorban volt vendég Gáspár Evelin, aminek első részéről itt írtunk, most pedig elérhető az adás második felvonása is, mint azt a story.hu szemlézte.

Gáspár a celebekről nincs túl jó véleménnyel:

Nekem nincsenek celeb barátaim. Lehet, azért is, mert nekem az egész családom felkapott. És Magyarországon ma celebnek lenni sok esetben nagyon-nagyon képmutató dolog. Ezt azért merem ilyen nagyképűen mondani – ezért úgyis kapni fogom az ívet –, mert nagyon sokan főleg hirdetésekből élnek a közösségi médiában. Ezzel semmi probléma nincsen, de csomó olyan példát látunk, hogy, mondjuk, reklámozza a terméket, majd utána az a Marketplace-en köt ki. Ez mennyire hiteles?! És akkor ő a celeb, meg ő van felkapva, közben eladta a lelkét, meg kétszer is behúzza a pénzt.

Majd kitért arra, ő mit mutat a közösségi oldalain.

Ha megnézed a közösségi oldalamat, én sem vagyok egy értékteremtő ember. Azon kívül, hol picsáskodom, melyik outfitben, melyik szórakozóhelyen – de én tudatosan nem posztolok olyan jellegű dolgot, ami megmutatja a gondolkodásomat, a személyiségemet.

Gáspár Evelin: Úgy gondolom, hogy apám pozitívan változtatott a romák megítélésén
„Nem azt látták a nézők, hogy elmegy lopni, vagy hogy a gyerekek koszosak.”

