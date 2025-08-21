millie bobby brownjake bongiovi
Anya lett Millie Bobby Brown, férjével örökbe fogadtak egy kislányt

Dimitrios Kambouris / Getty Images for Glamour
admin Grósz Petra
2025. 08. 21. 18:40
Dimitrios Kambouris / Getty Images for Glamour

Milli Bobby Brown nemrég az Instagram-oldalán jelentette be, hogy férjével, Jake Bongiovival szülők lettek:

Ezen a nyáron örökbe fogadtuk az édes kislányunkat. Nagyon izgatottak vagyunk, hogy békében és nyugalomban kezdhetjük meg ezt a gyönyörű új fejezetet a szülői életünkben. És így hárman lettünk. Szeretettel, Millie és Jake Bongiovi

– tudatta követőivel a hírt a Stranger Things sztárja.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown) által megosztott bejegyzés

A színésznő és Jon Bon Jovi fia tavaly ősszel házasodtak össze, esküvőjükön a Stranger Things papáját játszó színész volt a szertartásvezető.

