Anya lett Millie Bobby Brown, férjével örökbe fogadtak egy kislányt

Milli Bobby Brown nemrég az Instagram-oldalán jelentette be, hogy férjével, Jake Bongiovival szülők lettek:

Ezen a nyáron örökbe fogadtuk az édes kislányunkat. Nagyon izgatottak vagyunk, hogy békében és nyugalomban kezdhetjük meg ezt a gyönyörű új fejezetet a szülői életünkben. És így hárman lettünk. Szeretettel, Millie és Jake Bongiovi

– tudatta követőivel a hírt a Stranger Things sztárja.

A színésznő és Jon Bon Jovi fia tavaly ősszel házasodtak össze, esküvőjükön a Stranger Things papáját játszó színész volt a szertartásvezető.