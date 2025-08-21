lil nas xrappergrammy-díjalsóbadrág
Alsónadrágban kóválygott az utcán a Grammy-díjas rapper, túladagolás gyanújával került kórházba

24.hu
2025. 08. 21. 20:50
Lil Nas X-et hajnalban látták Los Angeles-ben. Egy járókelő felvette a bizarr jelenetsort, és közzé is tették azt.

Alsónadrágban és egy cowboycsizmában vonult hajnalban az utcán Los Angeles-ben Lil Nas X– írja a The Sun. A 26 éves rappert egy járókelő le is videózta.

Többen is értesítették a rendőrséget, hogy egy „meztelen” férfit láttak az utcán, aki később egy forgalmi kúpot is felkapott.

A TMZ közzétette a videót:

A Grammy-díjas előadót végül kórházba szállították, azt gyanítják, hogy túladagolta magát droggal.

Lil Nas X már áprilisban is kórházba került, mert a fél arca lebénult, kiderült, hogy egy rejtélyes betegséggel küzd.

A rapper 2018-ban robbant be az Old Town Road című számmal, ami 19 hétig volt a Billboard Hot 100 listájának élén. Lil Nas X 11 Grammy-jelöléssel büszkélkedhet, ebből kettőt nyert meg, egyaránt 2020-ban.

A 2023-as Met-gálán is meztelenül keltett feltűnést, igaz, akkor több mint 218 ezer kristály díszítette a testét.

