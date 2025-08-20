Egy tiktoker nehéz helyzetbe kerülhetett volna egy őzcsalád miatt, de egy videóval bizonyította az ártatlanságát – írja a Newsweek.

A TikTokon megosztott felvétel felirata szerint a 21 éves, Kanadában élő nőt azzal vádolta a főbérlője, hogy leszedi a gyümölcsöket a fákról, ezért videóval kellett bizonyítania az ártatlanságát. A felvételen tisztán látszik, hogy egy őz és a gidája „lopják le” a termést. A nő később azt nyilatkozta a Newsweeknek, hogy közvetlenül nem vádolta meg a főbérlője, de küldött neki egy emlékeztetőt, hogy hamarosan érkeznek, és arra kérték, hogy ne szedje le a gyümölcsöket.

A kommentelőket az valamivel jobban érdekelte az őzeknél, hogy a tiktoker miért nem szedheti le a gyümölcsöket a bérelt házának az udvaráról, és arra biztatták őt, hogy nyugodtan tegyen így, hisz fizeti a lakbért, és kedvesen megjegyezték, hogy már a vadon élő állatokat is hibáztathatja, ha mégis vitáig jutna a helyzet.