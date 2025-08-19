ewan mcgregorhayden christensen
Szórakozás

Vader kontra Obi-Wan újratöltve: ismét fénykardot ragadott Hayden Christensen és Ewan McGregor

Barry Brecheisen / WireImage
admin Besenyei Balázs
2025. 08. 19. 08:24
Barry Brecheisen / WireImage

Ewan McGregor és Hayden Christensen vasárnap megjelentek a 2025-ös Fan Expo Chicago rendezvényen, ahol részt vettek egy panelbeszélgetésen, amely a Star Wars-univerzumban betöltött örökségükről szólt.

Christensen visszatekintett a duó legikonikusabb összecsapására, a Mustafaron lezajlott párbajra a Star Wars III. rész – A Sith-ek bosszújában.

A mustafari csatát nagyon vártuk a forgatáson. A legelejétől fogva tudtuk, hogy lesz egy nagy harc Anakin és Obi-Wan között, ami egy epikus fénykardpárbajhoz fog vezetni.

A színész felidézte, hogy McGregorral „sok időt, hónapokat töltöttek edzéssel és gyakorlással, hogy a lehető legjobbra sikerüljön a párbaj”.

Egy újabb, rögtönzött fénykardpárbajt is vívtak, amire legutóbb az Obi-Wan Kenobi című sorozatban volt példa.

4 fotó
Kapcsolódó
A Star Wars halott, és Obi-Wan Kenobi sem tudta feltámasztani
Az Ewan McGregort újra csatasorba állító Obi-Wan Kenobi izgalmas tétek és ötletek nélküli, tikkasztó szafari a Star Wars-mozgóképek sivatagában. Néha mégis eszünkbe jut róla a Csillagok háborúja. Kritika.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Ázsia Expressz 2024 Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett

Friss

Népszerű

Összes
Kinyomott egy pattanást, sürgősségire került az anyuka
Vilmos hercegék új házba költöznek, a rezidencia melletti ingatlanokból kipateroltak mindenkit
A „mutánsnyulak” után „zombimókusok” hozzák rá a frászt az amerikaiakra
Megszületett VV Seherezádé, azaz Kultsár Vivien első gyereke
Ömlött az uniós pénz Mádra, de a Fidesz-közeli volt polgármester nem sokat foglalkozott a jogszabályokkal – feljelentést tett az ÁSZ
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik