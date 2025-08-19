Vader kontra Obi-Wan újratöltve: ismét fénykardot ragadott Hayden Christensen és Ewan McGregor

Ewan McGregor és Hayden Christensen vasárnap megjelentek a 2025-ös Fan Expo Chicago rendezvényen, ahol részt vettek egy panelbeszélgetésen, amely a Star Wars-univerzumban betöltött örökségükről szólt.

Christensen visszatekintett a duó legikonikusabb összecsapására, a Mustafaron lezajlott párbajra a Star Wars III. rész – A Sith-ek bosszújában.

A mustafari csatát nagyon vártuk a forgatáson. A legelejétől fogva tudtuk, hogy lesz egy nagy harc Anakin és Obi-Wan között, ami egy epikus fénykardpárbajhoz fog vezetni.

A színész felidézte, hogy McGregorral „sok időt, hónapokat töltöttek edzéssel és gyakorlással, hogy a lehető legjobbra sikerüljön a párbaj”.

Egy újabb, rögtönzött fénykardpárbajt is vívtak, amire legutóbb az Obi-Wan Kenobi című sorozatban volt példa.

4 fotó