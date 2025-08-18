bruti
„Ki ez az előember?” – kommentelte Bruti egyik posztja alá a fideszes önkormányzati képviselő

Mohos Márton / 24.hu
2025. 08. 18. 14:52
A humorista Bruti a minap közzétett egy képet, amint egy ATM automata mellett pózol. A fotó mellé azt írta:

Nem gondoltam volna, hogy az Erdőbénye fesztiválon, Lölővel futok össze hajnalban! Még pénzt is adott és lőttünk egy közös képet!

A kép 16 ezer lájknál is többet kapott a Facebookon, ám nem volt mindenki humoros kedvében. Talpassyné Nagy Margit, Alsórákos 1.sz. választókörzetének önkormányzati képviselője annyit talált írni kommentben:

Ki ez az előember?

Bruti külön is reagált a kérdésre: „Egyem azt a kis intelligens fideszes kommentedet Maaargit! Az azért megvan, hogy közszolga vagy, akit mi fizetünk? De nem a bérkommentelésért, szóval sipirc dolgozni (vagy mit csinálsz te ott)!”

A képviselő egyébként egy másik posztban nem Brutira, hanem egy hajléktalanra akadt ki: a paplanokkal betakart férfiről készült kép mellé azt írta, „Messziről érezni, hogy itt valaki lakik….vaskos vizeletszag terjeng a Radnóti Gimnázium bejárata környékén. Még szerencse, hogy közeleg a tanévnyitó, de remélhetőleg addig nem marad így!”

