vilmos gloucesteri hercegstarkloff zsuzsiii. erzsébet királynőmolitórisz károly
Szórakozás

„Jobban hasonlított James Bondra, mint Sean Connery” – egyetlen hibája volt a szinte tökéletes brit hercegnek: magyar nőbe szeretett bele

24.hu
admin Csontos Kata
2025. 08. 17. 10:50
24.hu
Ötévesen ő vitte II. Erzsébet fátylát a későbbi uralkodó esküvőjén. Károly herceg a példaképeként tekintett rá. Ő volt a királyi családban az az aranyifjú, aki a lehetőségeihez mérten igyekezett a lehető legszabadabban élni, élete egy területén azonban a származása okán nem adatott meg neki a szabad választás joga: nem vehette feleségül azt, akit akart – a kezdetektől fogva halálra ítélt szerelemnek egy tragédia vetett véget. Vilmos gloucesteri herceg és Starkloff Zsuzsi története.

35 évvel VIII. Eduárd király lemondása után a brit királyi család jogosan tartott attól, hogy a történelem megismétli önmagát. Az addig a legkapósabb agglegénynek számító Vilmos gloucesteri herceg ugyanis szerelmes lett, de nem a megfelelő nőbe: a magyar származású Starkloff Zsuzsi több szempontból sem volt tökéletes feleségjelölt a királyi család szemében.

2015-ben a Secret History című televíziós dokumentumfilm-sorozat külön részt szentelt a szerelmi sztorinak A másik Vilmos herceg címmel. Ebben udvari életrajzírók és a szereplőket személyesen ismerők mellett maga Starkloff is megszólalt: először mesélt a herceggel való kapcsolatáról kamera előtt.

A történet, amit elmondok, egy igazi tündérmese. Réges-régen történt, egy messzi földön, Vilmos és Zsuzsi, egy brit herceg és egy magyar lány főszereplésével, közel 50 évvel ezelőtt

– így vezette fel a történetet az akkor hetvenkilenc éves asszony.

A Windsorok a hátsó sorban című cikksorozatunk soron következő részében az ő szerelmi történetükkel foglalkozunk.

A régen várt herceg

Adottak tehát a főhősök: egyikük egy európai herceg, akit egy biográfus úgy jellemzett, mint a királyi család elfeledett csillaga,

egy káprázatos fiatalember, aki előtt nagy jövő állt. Rendkívül intelligens, erős, kalandvágyó és szexi volt.

Vilmos 1941-ben született. Apja, Henrik gloucesteri hercegV. György király és Teck Mária harmadik fia volt, akinek idővel mindkét idősebb bátyja trónra lépett. Mint ismert, VIII. Eduárd alig egy évig volt Nagy-Britannia királya, mikor a szerelméért lemondott a koronáról. Mivel Eduárd gyermektelen volt, örököse öccse, Albert lett, aki VI. György néven uralkodott. Regnálása alatt jött a világra unokaöccse, Vilmos, aki születésekor negyedik volt a brit trónöröklési rendben (II. ErzsébetMargit hercegnő és az édesapja után).

Kései gyerek volt, szülei már majdnem feladták annak reményét, hogy valaha gyerekük születik. Édesanyja, Aliz hercegné a kor mércéjével nézve viszonylag idősen, harmincasként házasodott be a Windsor-házba, és több terhessége is vetéléssel végződött. Napokkal a negyvenegyedik születésnapja előtt adott életet elsőszülött fiának.

8 fotó

A családi hagyománynak megfelelően Vilmos a patinás Eton fiúiskolában tanult. Történelemtanára visszaemlékezése szerint rendkívül független volt, és keményen harcolt az ellen, hogy belekényszerítsék őt a királyi család mindennapjaiba.

Nem szerette, ha megmondják neki, mit csináljon.

Egykori oktatója azt is felidézte, hogy Vilmos mindig is az idősebb nőkhöz vonzódott, talán azért, mert rangja miatt gyanakvó volt a fiatal lányokkal.

„Elég intelligens volt ahhoz, hogy átlásson a cselszövéseken, és szerintem ezért is érezte nagyobb biztonságban magát érett nők társaságában” – mondta el a pedagógus.

Vilmos származása révén a királyi család legfelsőbb köréhez tartozott, ami már akkoriban is együtt járt bizonyos kötelezettségekkel. Ő azonban – trónelhagyó nagybátyjához hasonlóan – szabadságra vágyott, és minél távolabb szeretett volna kerülni a figyelem középpontjától. Miután történész diplomát szerzett Cambridge-ben, és egy évig politikatudományt hallgatott a kaliforniai Stanford Egyetemen, nem katonai pályára lépett, ahogyan azt elvárták tőle, hanem civil állást vállalt – először pénzügyi területen, majd diplomataként.

Erről a döntéséről egy tévéinterjúban (amiből nem sokat adott élete során) így beszélt:

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Ázsia Expressz 2024 Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett

Friss

Népszerű

Összes
Megmutatta Melania Trump a levelet, amit Putyinnak írt
Szeretőjével való románcára költötte a közpénzt New Orleans polgármestere
Pierce Brosnan arról, mitől van 72 évesen is dús haja: „Szerintem a sok Guinnesstől”
India és Pakisztán azon feszül egymásnak, kinek nagyobb a zászlórúdja
„Ukrajna nem bír magával, Európa már a macskaasztalhoz sem ülhet” – Orbán Viktor levelet írt a digitális polgároknak
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik