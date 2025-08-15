Hermányi Mariann kezdő színészként fontos ígéretet tett első szerelmének, aki 20 évesen meghalt

Puskás-Dallos Bogi Lelkizünk? című podcastjában új csapat gyűlt össze: a műsorvezető ezúttal Lábas Viki énekesnővel, Axente Vanessza modellel és Hermányi Mariann színésznővel beszélgetett. Utóbbi az adásban elmondta, számára is zavaró, ha egy színészkollégája munkaidőn kívül nem önmagát adja, hanem helyette „nyom egy show-t”.

Ez azért lehet, mert rohadtul fél attól, hogy vajon megfelel-e nektek az ő saját személyisége, és ezért inkább előhúz egy meglévőt, egy működőt. (…) Én nagyon törekszem arra, hogy egy társaságban, ahol senki sem ismer, ott ne jöjjenek rá, hogy egyébként én színészettel foglalkozom. Nekem az nem esik jól, vagy azt jelenti, hogy valamit nagyon rosszul csinálok, ha azt mondják, hogy »figyelj már, te színész vagy, nem?« Akkor azt érzem, hogy basszus, igen…

– magyarázta a színésznő, majd felidézte, hogy annak idején ezzel kapcsolatban a szerelmének is fogadalmat tett, amit a mai napig igyekszik tartani.

Nem akarok rögtön mélyre menni, de nekem volt egy szerelmem, az első szerelmem, aki meghalt húszévesen, és ő nagyon utálta, hogy én színész akarok lenni, mert rohadt idegesítő voltam. Kicsit így pakoltam magam, énekeltem nagyon hamisan folyamatosan utcán, villamoson, és ő mondta, hogy ez borzasztó, hogy nekem nem áll jól ez, nagyon idegesítő, és ne csináljam. A halála előtt egy hónappal volt, hogy engem felvettek az egyetemre, és akkor találkoztunk és azt mondta: »Ó, édes Istenem! Jó… Figyelj! Akkor legyél színésznő, de ígérd meg, hogy nem leszel egy hülye picsa!« Ez a mondat, akármennyire is bagatell, nekem ott van a fejemben és a fülemben, amikor azt érzem, hogy elkezdek picsulni vagy nem önazonos lenni.

Hermányi Mariann-nal készült interjúnkat itt tudja elolvasni: