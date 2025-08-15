hermányi mariann
Szórakozás

Hermányi Mariann kezdő színészként fontos ígéretet tett első szerelmének, aki 20 évesen meghalt

Horváth Júlia / 24.hu
admin Csontos Kata
2025. 08. 15. 09:14
Horváth Júlia / 24.hu

Puskás-Dallos Bogi Lelkizünk? című podcastjában új csapat gyűlt össze: a műsorvezető ezúttal Lábas Viki énekesnővel, Axente Vanessza modellel és Hermányi Mariann színésznővel beszélgetett. Utóbbi az adásban elmondta, számára is zavaró, ha egy színészkollégája munkaidőn kívül nem önmagát adja, hanem helyette „nyom egy show-t”.

Ez azért lehet, mert rohadtul fél attól, hogy vajon megfelel-e nektek az ő saját személyisége, és ezért inkább előhúz egy meglévőt, egy működőt. (…) Én nagyon törekszem arra, hogy egy társaságban, ahol senki sem ismer, ott ne jöjjenek rá, hogy egyébként én színészettel foglalkozom. Nekem az nem esik jól, vagy azt jelenti, hogy valamit nagyon rosszul csinálok, ha azt mondják, hogy »figyelj már, te színész vagy, nem?« Akkor azt érzem, hogy basszus, igen…

– magyarázta a színésznő, majd felidézte, hogy annak idején ezzel kapcsolatban a szerelmének is fogadalmat tett, amit a mai napig igyekszik tartani.

Nem akarok rögtön mélyre menni, de nekem volt egy szerelmem, az első szerelmem, aki meghalt húszévesen, és ő nagyon utálta, hogy én színész akarok lenni, mert rohadt idegesítő voltam. Kicsit így pakoltam magam, énekeltem nagyon hamisan folyamatosan utcán, villamoson, és ő mondta, hogy ez borzasztó, hogy nekem nem áll jól ez, nagyon idegesítő, és ne csináljam. A halála előtt egy hónappal volt, hogy engem felvettek az egyetemre, és akkor találkoztunk és azt mondta: »Ó, édes Istenem! Jó… Figyelj! Akkor legyél színésznő, de ígérd meg, hogy nem leszel egy hülye picsa!« Ez a mondat, akármennyire is bagatell, nekem ott van a fejemben és a fülemben, amikor azt érzem, hogy elkezdek picsulni vagy nem önazonos lenni.

Hermányi Mariann-nal készült interjúnkat itt tudja elolvasni:

Kapcsolódó
Hermányi Mariann: Inkább ne prédikáljon az, aki nem is tudja eldönteni, éppen mit iszik
A színésznővel beszélgettünk a Hunyadiról és arról, hogy mi fogta meg Luxemburgi Erzsébetben, a kaposvári színészképzésről Cserhalmi Györggyel és Vidnyánszky Attilával, na meg arról, milyen volt Adrien Brodyval forgatni A Brutalistában. Interjú.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Ázsia Expressz 2024 Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett

Friss

Népszerű

Összes
Apa lett Fehér Balázs, a Tények Pluszban mutatta meg kisfiát
Will Smith Oscar-díja is előkerült a Budapest Parkban
Gáspár Evelin: Úgy gondolom, hogy apám pozitívan változtatott a romák megítélésén
Rendelt egy rövidnadrágot a netről, másodfokú égési sérüléseket szenvedett miatta
Újabb Lázár-trükk: nincs esélyük a külföldi útépítőknek, de Mészároséknak sem
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik