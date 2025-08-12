Machine Gun Kelly szerint lehet benne földönkívüli vér

Andy Cohen talkshow-jának volt a vendége Machine Gun Kelly. A rapperből lett punk-rock előadót a műsorvezető a fiatalos külseje miatt dicsérte, mondván, alig látszik rajta, hogy már betöltötte a harmincötöt.

MGK erre filozofálni kezdett arról, hogy az életkora „olyasmi, ami talán nem is létező dolog”.

Sok dolgot nem értek magammal kapcsolatban. Például a bőröm, ha felszakad, nagyon gyorsan begyógyul. Vannak dolgok, amikor kezdem azt kérdezni magamtól: »Ki volt az apám?«.

Amikor megkérdezték, hogy szerinte egy másik bolygóról származhat-e, így válaszolt: