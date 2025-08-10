Jeezy majdnem lekéste a saját koncertjét, tíz órát Uberezett, hogy odaérjen

Jeezy (Jay Wayne Jenkins) amerikai rapper múlt héten majdnem kénytelen volt kihagyni Baltimore-i koncertjét, az odaúton ugyanis sorra akadályokba üzközött.

Először kiderült, hogy minden Baltimore-ba tartó járatot töröltek, aztán, amikor kocsival indult útnak, kisebb balesetet szenvedtek:

Két órányi út után elütöttünk egy tárgyat az autópályán, ami átszúrta a benzintartályt, és az üzemanyag mindenfelé szivárgott

– nyilatkozta a rapper. A csapata megróbált magánrepülőgépet foglalni neki a dél-karolinai autós baleset helyszínéről Baltimore-ba, de nem jártak sikerrel. Rendeltek egy Ubert, hogy eljusson a repülőtérre, az időjárás miatt azonban innen sem indultak járatok.

Mit volt mit tenni, Jeezy megkérdezte az Uber-sofőrjét, nem vinné-e el a tíz órányira lévő Baltimore-i koncerthelyszínre. A sofőr belement a dologba, beletaposott a gázba, így végül 10 perccel az este nyolc órai koncertkezdés előtt meg is érkeztek a helyszínre.

A sofőr beszámolója alapján mindössze egyszer álltak meg az egész út alatt tankolni és enni. Jeezy ezután őt is meghívta a koncertre, sőt, a színpadra is felhívta, ahol több ezer rajongó állva tapsolta meg a hőstettet.