Gulyás Eszter és Somos András tavaly elveszítettek egy kisbabát

Gulyás Eszter és Somos András július elején osztották meg a nyilvánossággal, hogy gyereket várnak, kisfiúval bővül majd a családjuk. A story.hu szúrta ki, hogy az ATV műsorvezetői a napokban a Párban című podcast vendégei voltak, ahol Gulyás elmondta, hogy mindenen stresszel most, hogy várandós, Somos azonban nyugodt, és az ultrahangvizsgálatok előtt őt is nyugtatni szokta, ami fontos neki. A kismama gyakran kérdezi a párját, szerinte jól van-e a baba, és mint kiderült, nem is véletlen, hogy ennyire aggódik a kicsiért.

Szerencsére vele eddig minden rendben. Úgy tűnik, nagyon erős és egészséges kisfiú. Minden vizsgálatot megcsináltatunk, amit kell, még azt is, ami csak ajánlott. Nekem volt egy vetélésem tavaly, és az mélyen benne marad az emberben… Úgyhogy ezért aggódtam, főleg az elején

– osztotta meg a műsorban Gulyás, mire Somos hozzátette: szerinte hibás az a feltételezés, hogy az apa nem együtt lélegzik a családdal, csupán máshogy mutatja. Szerinte az apai aggodalom nem mindig látványos, de ugyanúgy jelen van, és néha épp a túlzott nyugalom mögött rejtőzik.