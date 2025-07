Tom Cruise Oasis-koncerten járt, noha korábban a Gallagher-testvérek „kis pöcsnek nevezték”, aki „jó filmben sose játszott”

Tom Cruise Ana de Armasszal vett részt az Oasis Wembley stadionban tartott londoni koncertjén, írja a People.

A Gallagher-testvérek egyszer gúnyt űztek Cruise-ból a zenekar 2007-es Lord Don’t Slow Me Down című dokumentumfilmjében, amely a zenekar 2005-ös és 2006-os világkörüli turnéját mutatta be.

Noel és Liam azzal froclizták a színészt, hogy nem szeretik a filmjeit. Noel Gallagher úgy fogalmazott:

Egy kis pöcs. Az egész karrierje alatte gy jó filmben sem szerepelt.

Erre vágta rá Liam Gallagher, hogy a Koktél jó film.

A Koktél tényleg jó film: