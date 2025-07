Stana Alexandra megmutatta új párját

Stana Alexandra közösségi oldalas posztjaiból egy ideje már lehetett sejteni, hogy a táncosnőnek új párja van – a múlt héten a Best magazin érdeklődésére el is árulta, hogy egy ideje valóban boldog kapcsolatban él. Hozzátette viszont, hogy részletekbe továbbra sem kíván belemenni, a kedvese pedig egyáltalán nem szeretne szerepelni, amit ő tiszteletben tart.

Úgy fest, mostanra némileg változott a helyzet, a Dancing with the Stars táncosa ugyanis a hétvégén szardíniai nyaralásuk alkalmával egy közös fotót is posztolt kettejükről az Instagramon. Az említett képet az alábbi poszt végére lapozva lehet megnézni.