Szakított L.L. Junior és párja: a táncosnő tagadja, hogy megcsalta volna az énekest

Eddig főleg csak a közösségi oldalakra feltöltött közös képeikből lehetett sejteni, hogy L.L. Junior egy párt alkot táncos csapata egyik tagjával, a nála 24 évvel fiatalabb Frey Tímeával. A kapcsolatnak azonban néhány hónap után vége lett, amire a rapper hétvégi posztjából lehetett következtetni: a Campus fesztiválon lévő öltözőjében készült képet tett ki, amin volt párja egy másik férfival nevetgél. A fotóhoz egyebek mellett azt írta, Frey pár órával korábban még „szerelmet vallott” neki.

Bár L.L. Junior nem kívánt nyilatkozni az ügyben, Frey Tímea a Blikknek elmondta, közel fél éve kezdődött és barátságból indult a kapcsolatuk a rapperrel.

– emlékezett vissza a táncos arra, hogyan jöttek össze.

Szakításukkal kapcsolatban leszögezte, nem volt hűtlen, illetve nem egy harmadik fél miatt mentek szét. „Nem azért lett vége, mert nincs szerelem, hanem be kellett látnunk, valami nem működik” – mondta, hozzátéve: a korkülönbség sem okozott problémát közöttük.

Ő is hibázott, én is hibáztam, de nagyon fontos hangsúlyozni, hogy amikor a kép készült, már nem alkottunk egy párt, túl voltunk a szakításon, ezért is esett rosszul, hogy ezt kirakta. Akkor már hivatalosan nem voltunk együtt, vagyis nem történt megcsalás.