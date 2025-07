Michael Douglas már nem akar filmekben játszani: „Nem akartam azok közé tartozni, akik holtan esnek össze a forgatáson”

Nehéz elhinni, de Michael Douglas már tényleg 80 éves. A színész 2022 óta nem vállalt komoly filmes szerepet, most a csehországi Karlovy Vary-i Nemzetközi Filmfesztiválon tartott sajtótájékoztatón elmagyarázta, miért nem akar továbbra sem forgatásokra járni – számolt be az Entertainment Weekly.

2022 óta nem dolgoztam céltudatosan, mert rájöttem, hogy abba kell hagynom. Közel 60 évig keményen dolgoztam, és nem akartam azok közé tartozni, akik holtan esnek össze a forgatáson. Nem áll szándékomban visszatérni. De nyugdíjasnak se tudom magam mondani, mert ha valami külünleges projekt bejönni, visszamennék dolgozni. Viszont teljesen elégedett vagyok azzal, hogy nézem, a feleségem mennyit dolgozik.

Dougla szeptemberben lesz 81 éves, legutóbb A Hangya és a Darázs: Kvantumániában szerepelt mozifilmben, streamingtartalomban viszont feltűnt egy Apple TV+-os minisorozatban, ahol Benjamin Franklint alakította. Az Oscar-díjas színész fia, Cameron Douglas oldalán fog ugyanakkor szerepelni a hamarosan megjelenő független családi drámában, a Looking Through Waterben – ám ezt is 2022-ben forgatta.

Douglas azt mondja, hogy van „egy kis független filmje”, amelyből próbál egy jó forgatókönyvet kihozni. De „a jó házasság fenntartása érdekében” „boldog a férj szerepben” felesége, Catherine Zeta-Jones mellett.