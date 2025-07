„Sok érdekkapcsolat van, a miénk nem az” – József gazda és 21 éves menyasszonya viszonyáról hallani sem akarnak a lány szülei

A Házasodna a gazda című realityben megismert József gazda új párra talált: egy huszonegy éves egyetemista lányt jegyzett el, akit Patríciának hívnak. Mint mesélték néhány napja, a neten ismerkedtek meg, és nagyon hamar egymásba zúgtak. Harminchat év korkülönbség van kettejük közt.

– ezt már a Blikknek mesélte a realitysztár. A lány úgy fogalmaz, édesanyja még nem találkozott a gazdával, csak az apja, ám mindketten ellene vannak a kapcsolatnak.

„Jelenleg küzdünk ezzel… Tényleg jól megvagyunk együtt, és abban bízom, ha a szülők látják, hogy a lányuk boldog mellettem, idővel megnyugodnak. Patríciát sajnálom igazán, mert én erősebb vagyok, viszont nálam sem túl pozitív a fogadtatás. Vannak olyan, korban összeillő párok, akik egyből szétmennek a házasság után. Miért kell azonnal elítélni minket? Sok érdekkapcsolat van, viszont a miénk nem az, mindketten szeretetéhesek voltunk, Isten vezetett egymáshoz minket” – mondja a gazda.

Hozzáteszi, a lány vette rá, hogy menjenek az anyakönyvvezető elé minél hamarabb.

Nem fogunk ezen problémázni, tudják a szülei a szándékunkat, bármikor szívesen, tárt karokkal várjuk őket. Számukra az esküvő után derül majd ki, hogy komolyan gondoljuk. Szerintem addig nem közelítenek, viszont ha látják, hogy milyen szeretettel viszonyulunk egymáshoz, remélem, megenyhülnek. Most azt mondogatják, hogy nem jó ez így. Nekünk kell majd bizonyítani nekik, de ezzel egyet is értek (…) Ez mindent elsöprő szerelem. A házasság egy vállalás, vállaljuk, hogy egy úton fogunk haladni és szeretni fogjuk egymást. Ha nem értünk egyet, az nem gond, de mi mindent meg tudunk oldani. Jól fogunk együttműködni és teszünk is érte. Én például hívő vagyok, és Patrícia szívesen csatlakozott hozzám, eljön velem a gyülekezetbe is, nem áll tőle távol a vallás, a nagyszülei is Istenhívők voltak.