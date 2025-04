Schobert Norbi felidézte, hogy a sztrókja után nem tudták, miből fizessék 300 ezres rezsiszámlájukat

Rubint Réka és Schobert Norbi voltak a TV2 Titkok Ramónával legújabb epizódjának vendégei. Lékai-Kiss Ramóna műsorvezető azon kérdésére, hogy vannak, úgy feleltek, voltak már jobban, de rosszabbul is.

„Lassan, de biztosan jövünk kifelé a gödörből” – mondta Schobert, mire neje kijavította: „Nem, a pokolból jövünk kifelé, és most vagyunk a purgatóriumban”.

Boldogok vagyunk most is, de rengeteg pofont kaptunk az élettől. Szerintem a 10–12 főből álló baráti körünknek is sok lenne együttesen az, amit mi az elmúlt három évben kaptunk. Tehát ez nem hogy két embernek sok, de 12-nek is