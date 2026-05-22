Megszületett Horváth Csenge első gyereke

Horváth Csenge és édesanyja, Fésűs Nelly a Fort Boyard - Az erőd 2024-es évadában.
admin Grósz Petra
2026. 05. 22. 14:34
Fésűs Nelly lánya, Horváth Csenge tavaly decemberben adta hírül, hogy párjával, Barabás Ottóval úton van az első közös gyerekük. A kismama a nagy hír bejelentése után rengeteg bántó kommentet kapott, ezekre később hosszú posztban reagált a közösségi oldalán.

A 22 éves modell az elmúlt hónapokban ugyan közzétett néhány, a terhességével kapcsolatos posztot a közösségi oldalán, a baba nemét például nem árulta el. Nemrég azonban a TritonLife magazin címlapján tudatta követőivel, hogy megszületett a kislánya. A magazinhoz készült címlapfotót egyébként Annoni Zita készítette róla.

