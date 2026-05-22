Gelencsér Tímea és vőlegénye kénytelenek voltak különköltözni

Gelencsér Tímea nemrég tért haza a Dominikai Köztársaságból, ahol az Exatlon Hungaryt forgatta két hónapon keresztül, ez idő alatt azonban nem haladt olyan ütemben új otthona felújítása itthon, mint ahogy vőlegényével együtt remélték, így egyelőre még nem tudtak beköltözni.

„Most a konyhabútort várjuk, a napokban kaptam egy videót arról, hogy már készül. Amint megvan az és a fürdőszoba, akkor költözünk, már az sem érdekel, hogy a beltéri ajtók nem lesznek meg addig” – mondta el a Blikknek a műsorvezető, aki a jelenlegi helyzetet egyáltalán nem tartja ideálisnak.

Jelenleg nincsen közös otthonuk

Az történt ugyanis, hogy idő közben a lakást, ahol korábban albérletben laktak, eladták a fejük fölül, így, amíg nem készül el a ház, a jegyespár tagjai kénytelenek külön háztartásban élni.

A megismerkedésünkkor éltünk így, mint most, azaz én az anyukámnál, ő meg Hatvanban a családjánál, és így próbálunk találkozgatni, jönni-menni egymáshoz. Mindezt azok után, hogy több mint két hónapot távol voltunk egymástól. Jó lenne már beköltözni, de bizonyos beltéri munkákat el kell végezni előtte, mert nem akarunk úgy ott lakni, hogy közben jönnek-mennek a szakemberek

– fogalmazott Gelencsér Tímea, akinek nemcsak a magánéletében forognak a házfelújítás körül a gondolatai, hanem a munkában is: elkezdődtek ugyanis az Újratervezés forgatásai, amelyben Szabó Zsófi szerepét vette át.

„Nagyon fontos számomra az is, hogy tevékenyen részt vegyek a felújításban, úgyhogy glettelek, tapétázok, fúrok, s szívesen tanulom meg a munkafolyamatokat. Szuper profi a csapat, aki csinálja ezeket a házakat, egy hónap alatt simán felújítanak egy házat. Lehet, őket kellett volna nekünk is leszerződtetni” – mondta el a műsorral kapcsolatban.

Gelencsér és párja egyébként az esküvőszervezéssel sem állnak túl jól, erről nemrég a műsorvezető így nyilatkozott: