Széphalmi Juliskára ismét kényszerpihenő vár, megsérült előadás közben

Széphalmi Juliska az elmúlt években két térdműtéten is átesett, legutóbb 2023-ban operálták meg. Miután felépült, a táncos visszatért a rendszeres sporthoz, futóversenyeken is részt vett. Nemrég azonban arról számolt be az Instagram-oldalán, hogy ismét megsérült.

Újra egy kis kényszerpihenő.😩 Tegnap dupla József Attila előadásunk volt a színházban, és a második előadás közben kiment a bokám. Nem nagy sérülés, de heteket ki kell hagynom, újra gyógytorna és óvatos terhelés… Egyszer fent, egyszer lent. Hogy lehet az, hogy délelőtt még örömmámorban, legyőzve önmagamat futottam és nagyon boldog voltam, este meg sántikálva, értetlenül és szomorúan kerestem az okokat…? A sok jó mellett kell, hogy legyen a mérleg másik oldalán is, meg különben hogyan tudnánk értékelni igazán jól az egészségünket, hogy tudunk dolgozni, stb. Biztos vagyok benne, hogy csak azzal történik »valami«, aki tevékeny. Nem bánom, hogy szívvel-lélekkel teszem, élem az életet, ha csinálok valamit, akkor megpróbálom rendesen csinálni. Hát néha elesek…

– fogalmazott posztjában Széphalmi, hozzátéve: „de aztán mindig feláll”.

Köszönöm a kollégáimnak, akik pótolták a mai előadáson a helyemet, és akik fogják a következő időszakban!💓🙏 Mindenki vigyázzon testére-lelkére-gondolatára-szívére!🙏