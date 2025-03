Jennifer Hudsont kis híján arcon találta egy kosárlabda a keddi Knicks meccsen

A People szúrt ki egy felvételt az X-en, ami a New York Knick és a Golden State Warriors keddi meccsén készült: a videón az látszik, hogy a Knicks játékosa, Miles McBride egy ponton elveszíti uralmát a labda felett, ami egyenesen az első sorban ülő (és éppen balra fordulva beszélgető) Jennifer Hudson arca felé repül. A képkockák szerint az énekesnő párjának, Commonnak az utolsó pillanatban sikerült a kezével elütnie a labdát, ám így végül az ő könyöke landolt Hudson arcában, aki oda is kapta a kezét. A rapper a történtek után gyorsan átölelte az énekesnőt.

– mondta az egyik sportkommentátor, majd az énekesnő szemüvegét látva megjegyezték, hogy a darab nagyon drágának tűnik.

Az incidens közepette egyébként McBride-nak is épphogy sikerült megállnia Hudson előtt anélkül, hogy ráesett volna. Mielőtt visszaadták neki a labdát, láthatóan elnézést is kért az énekesnőtől.

"Protect Jennifer Hudson" ‼️



Jennifer Hudson got her glasses knocked off courtside after this pass 😳 pic.twitter.com/i2s0RWKEQ1