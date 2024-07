Múlt hét óta tudni, hogy idén Dér Heni is a Sztárbox női mezőnyének tagja lesz. Az énekesnő a Femcafénak mesélt arról, hogyan halad a felkészüléssel.

Mint édesanya kevésbé tudom megélni a mindennapjaimat. Pontosan ezért nehéz a felkészülés a Sztárboxra, mert próbálok mindenhol maximálisan helytállni. Nyilván a család a legelső, legfontosabb, de most a férjem és a családom is támogatnak abban, hogy minél sikeresebben fel tudjak készülni a versenyre, a megmérettetésre. Most a második otthonom az edzőterem lett