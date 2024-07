Járai Máté átúszta a Balatont

Vasárnap reggel 7 órakor rajtolt el a 42. Lidl Balaton-átúszás mezőnye Révfülöpön, hogy teljesítsék az 5,2 kilométeres távot. Az eseményt az eredeti tervek szerint szombaton rendezték volna, de a bizonytalan időjárás miatt egy nappal el kellett halasztani. Vasárnap közel ideális körülmények várták az indulókat, rajtolni 12 óráig lehetett, a szervezők 11 és fél ezer nevezőt vártak.

Az indulók között volt Járai Máté is, aki az Instagram-oldalán számolt be arról, hogy bakancslistás álma volt átúszni a Balatont, ami most sikerült is neki.

Járai nagymamám emlékére is tettem, akinek az összes csodálatos balatoni nyarat köszönhetem. Önmagamért, hiszen nem az úszás az erősségem, és azokért is, akik a parton vártak: feleségemnek, aki mindig mindenben mellettem áll, immár 25 éves húgomnak, aki supppal teljesítette a távot, szemmel tartva engem a távolból. Hatalmas élmény volt! Köszönöm

– írta posztjában a színész, akinek 2 óra 56 perc alatt sikerült teljesítenie a távot.

A Balaton átúszásába Istenes Bence is belevágott, ám ő nem ért célba a másik parton.

2,5 kilométert úsztam. Köszönöm, ennyi pont elég volt

– írta korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében a műsorvezető.