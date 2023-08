Jennifer Lopez közös, kocsiban éneklős videóval köszöntette fel a férjét, Ben Afflecket

Ben Affleck hétfőn lett 51 éves.

Jennifer Lopez a közösségi oldalain is szeret megemlékezni életének jeles alkalmairól: apák napjának apropóján legutóbb egy félmeztelen tükörszelfit osztott meg a férjéről, Ben Affleckről, aki a minap ünnepelte az 51. születésnapját. Az énekesnő erre a dátumra is emlékeztette a követőit, egy kettejükről készült, autóban éneklős videót posztot az Instagramján. Közös duettje viszont nem hallható a felvétlen, helyette Sam Cooke (What A) Wonderful World című száma csendül fel.

Kedves Ben… Boldog születésnapot! Szeretlek!

– írta posztjában az énekesnő, ami alatt többen kérték, hogy ossza meg az eredeti felvételt is.

JLoék kapcsolatának egyébként nemcsak a rajongóik örülnek nagyon, de az énekesnő édesanyja, Guadalupe Rodríguez is, aki tavaly egy élő műsorban jelentette be, hogy húsz évig imádkozott azért, hogy lánya és Ben Affleck egy napon újra összejöjjenek.