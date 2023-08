Barta Sylvia: Ma megszólítottak az edzőteremben, hogy könnyű nekem önelfogadásról írogatni ilyen külsővel

Új videót posztolt Instagram-oldalán Barta Sylvia. Az időjárás-jelentő egy történetet is hozzáfűzött a tartalomhoz.

A reggeli kukacruhám… ma megszólítottak az edzőteremben, hogy könnyű nekem önelfogadásról írogatni ilyen külsővel. Nos, hosszú és kanyargós út vezetett idáig! Mind a külső megjelenés és az önbecsülés is sok munkámba telt! Egy biztos, hogy a saját korlátaim figyelembe vételével, de merek nagyot álmodni! Vannak dolgok persze, mint pl. magasság vagy a kor előrehaladtával járó nehézségek, melyeket be kell kalkulálni még akkor is, ha hiszek a csodákban, és persze teszek is érte!