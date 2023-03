Schoblocher Barbarát felzaklatta Zámbó Jimmy dala: Nagyon erős energiákat és rezgéseket éreztem

Schoblocher Barbara Zámbó Jimmy Még nem veszíthetek című dalát adta elő vasárnap a Sztárban Sztár színpadán. Maximális pontszámot kapott produkciójára a zsűritől, később pedig ő lett a napi győztes is. Az énekesnő már a műsorban bevallotta, hogy nagyon zaklatottá vált attól, hogy megidézte a néhai énekes szellemét, és valamilyen különös energiát is érzékelt odafentről.

A Bors az élő adás után felkereste a Blahalouisiana zenekar frontemberét, hogy megkérdezzék tőle, hogyan érzi magát, enyhült-e a zaklatottsága.

Még én magam sem tudom, hogy mi volt ez. Azt éreztem, hogy az emberek körülöttem is érzik, hogy egy nagyon furcsa kisugárzásom lett. Én nagyon szeretem ezt a dalt, szerintem gyönyörű, és olyan mély érzelmeket hoz ki az emberből, amikre a lehető legjobban próbáltam rácsatlakozni, és sikerült is rácsatlakoznom olyan csatornákra, amilyen csatornákat tud nyitni ez a dal. Éreztem a tévénézők tekintetét magamon, bármilyen furcsán hangzik is. Attól is zaklatott lettem, hogy egy olyan emberről beszélünk, aki már nincs köztünk, és őszintén sajnálom, hogy nem ismerhettem meg személyesen. Lehet, ez pár nap múlva letisztul, de sikerült annyira átadnom magam a dalnak, hogy az ekkora hatással lehetett rám. Nagyon erős energiákat és rezgéseket éreztem