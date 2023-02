Rubint Réka: Hihetetlen volt számomra, hogy Schobert Norbi akar tőlem egy éjszakánál kívül mást is

„Nem akartam skalp lenni.”

Rubint Réka és Schobert Norbi a Blikk vendégei voltak egy beszélgetésre, ahol kérdésekre feleltek magukkal kapcsolatban. Ebből egyebek mellett kiderült, hogy Schobert kezdeményezte az első csókot, mivel Rubint Réka eleinte nem akart a férfitől semmit.

Egyszerűen hihetetlen volt számomra, hogy Schobert Norbi akar tőlem egy éjszakánál kívül mást is. Nem akartam skalp lenni. Mondta nekem, hogy »De majd egy VHS-kazettát, mert benned olyan energia él«. Mondtam neki, hogy sokkal olcsóbban megússza, ha letisztázzuk, hogy én köszönöm, nem. És aztán három napig roadshow-ztunk együtt, reggel találkoztunk, este visszaértünk Budapestre, mindenki ment szépen haza. Jártuk az országot, és a harmadik nap azt mondtam, hogy »Úristen, mi lesz most holnap, hogy ha nem tudunk találkozni?«

– idézte fel kapcsolatuk elejét a feleség, kiemelve, hogy annyi közös van bennük, hogy olyan érzése volt, mintha találkozott volna a másik felével.

Rubint Réka szerint nem hiába találkoztak a férjével, nekik már 22 éve feladatuk van egymással, és az út, amit együtt megtettek, a hullámvölgyek ellenére is nagyon jó. Azt is elmondta, Schobert Norbival nem lehet veszekedni, és hogy számára fontosabb a humor, mint a kockás has.

