„Ha mindent beleírok, soha nem bocsátanak meg” – fejtegette Harry herceg, miért nem lett 800 oldalas a könyve

Harry herceg a Telegraph újságírójának adott interjút új, igen jól fogyó memoárjáról, ami kapcsán kifejtette, eredetileg 800 oldalas volt, de a felére szűkítették bizonyos okok miatt. A herceg elmondása alapján két könyv is kijöhetett volna, a legnehezebb feladat viszont az volt, hogyan hagyjanak ki kényes részeket.

Harry azt mondja, lehetetlen volt úgy megírni ezt a könyvet, hogy a családtagjai ne kapjanak benne komoly szerepet, mert az életének részei mindannyian, különösen az apja és a bátyja, akikről nem csak csupa jó dolgokat lehet olvasni a könyvben.

Vannak dolgok, amik történtek köztem és a bátyám között, de apámat is ide sorolhatom. Erről egyszerűen nem kell tudnia a világnak. Ha beleírtam volna, soha nem bocsátanak meg nekem. Jó, vitatkozhatunk azon, hogy így is beleírtam olyanokat, amik miatt lehet, tényleg nem fognak megbocsátani soha, de én inkább úgy látom ezt, hogy én abszolút hajlandó vagyok megbocsátani, remélem, le is ülünk egyszer beszélgetni, nem azt hajtogatva, hogy tévképzeteim vannak, paranoiás vagyok, hanem rendesen el tudjuk varrni a szálakat. Például bocsánatot lehet kérni a feleségemtől