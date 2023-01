Lánya szerint Emilio azért nem nyerte meg a DTWS-t, mert a szünetekben teleette magát rántott hússal

Úgy véli, emiatt nem maradt ereje az énekesnek.

Emilio a lányával, Vivivel érkezett meg a Vigyázat, gyerekkel vagyok idei évadába. Ördög Nóra egyebek mellett arról is kérdezte a zenész lányát, hogy szerinte miért nem nyerte meg az édesapja a Dancing with the Starst, mire Vivi azt felelte, azért, mert a forgatási szünetekben teleette magát.

A szünetekben mindig hozatott ilyen óriás bécsi szeletet. Megette, nem maradt ereje, és szegény párja meg nem tudott vele mit csinálni

– hangzott a válasz, amit egyébként az énekes helyesen meg is tippelt a feladatában.