Jól járt, aki idén használta az airfryer címkét Instagramon

Az Instagram a napokban a Twitteren tett közzé egy posztot, amiben azokat a címkéket mutatja meg, amelyekre idén a követők száma elképesztő növekedést mutatott. Azoknak a posztjait, akik ezeket a címkéket használták, elég sokan látták – az Instagramon ugyanis nemcsak felhasználókat, de címkéket is lehet követni.

Mutatjuk is a népszerű kifejezéseket, amelyek között ott van Masa Amini (aki azután halt meg, hogy az erkölcsrendészet őrizetbe vette őt, amiért nem viselt hidzsábot), az NFT (amiről egy videót is készítettünk idén), illetve az év végén új albummal jelentkező, önmagával versenyező Taylor Swift.

From air fryers to anime, these were the top trending hashtags of 2022 🚀 pic.twitter.com/rUc9tGLMUD

— Instagram (@instagram) December 21, 2022