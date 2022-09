Zavargásokba fulladt a hidzsáb levétele miatt őrizetbe vett lány temetése Iránban

Zavargásokba fulladt a 22 éves Masa Amini temetése Iránban, a nők a fejüket elfedő hidzsáb levételével álltak ki a fiatal nő mellett, aki azt követően halt meg, hogy az erkölcsrendőrség őrizetbe vette őt, amiért nem viselte az előírás szerint kötelező hidzsábot – írja a BBC cikke alapján az MTI.

A fiatal nő sajtóértesülések szerint pénteken hunyt el, csupán néhány nappal azután, hogy a keddi őrizetbe vételkor szemtanúk szerint a rendőrök megverték őt a rendőrautóban, majd kómába esett. A teheráni rendőrség tagadta, hogy közrejátszott volna Amini halálában. Közlésük szerint a nő hirtelen szívelégtelenségben hunyt el.

Aminit szülővárosában, a Kurdisztán tartománybeli Szakkezben temették el, a vasárnapi ceremónián megjelenő nők pedig szolidaritásból levették a fejüket takaró kendőket, amelyek viselésére szigorú szabályok vonatkoznak az arab országban.

A közösségi médiában megosztott videók szerint helyi tüntetők már jóval a szertartás előtt, kora hajnalban a temetőben gyülekeztek, hogy megakadályozzák a biztonsági erők helyszíni közbeavatkozását. A temetést követően mind Szakkezben, mind Iránban tüntetés robbant ki: a gyászolók a halál a diktátorra jelszót skandálva vonultak az utcákon, ellenezve a nők jogait csorbító törvényeket.

It looks like Revolution in Iran is back.

Women of Iran-Saqqez removed their headscarves ( Hijab ) in protest against the murder of Mahsa Amini 22 Year old woman by hijab police

chanting: Death To Dictator

Removing hijab is a punishable crime in Iran.#MashaAmini#مهسا_امینی pic.twitter.com/CxCDuQqdxs

