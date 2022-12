Kamarás Norbi: Szerintem az étterem olyan pénzkidobás

Nem kenyere a fine dining.

Az IstenEst legutóbbi adásában Frohner Fecó, Pető Brúnó és Kamarás Norbi vendégeskedtek. Utóbbi arról is mesélt a műsorban, hogy a párjával, Kármán Odettel visszaköltöztek Abasárra a szüleihez. A falu és Budapest között rendszeresen ingáznak, a vidéki életet pedig annyira élvezik, hogy vettek egy kisházat abban az utcában, ahol jelenleg is élnek, azt újítgatják fel. A BeleValó műsorvezetője később azt is megemlítette, hogy Kármánnal nem szoktak étterembe járni, nemrég viszont elvitte őt egy tésztázóba a Vörösmarty térre.

Eddig és ne tovább! Innentől nem hogy nem megyünk feljebb, hanem soha többet nem megyünk. (…) Szerintem az étterem olyan pénzkidobás. Megeszed azt a kis szart, és akkor utána fél óra múlva éhes vagy! Aztán menjek megint egy másik étterembe?

– magyarázta Kamarás, utalva a fine dining éttermekre.

Mint kiderült, a pár korábban járt már elegáns étteremben, oda viszont Frohner Fecó hívta meg őket vacsorázni, és ő is fizetett.

Kajára annyi pénzt?!

– kérdezett vissza Kamarás, amikor a többiek azt próbálták neki elmagyarázni, miért élmény fine dining fogásokat kóstolni.

Istenes Bence jól láthatóan megdöbbent Kamarás szavain, és azon, hogy egy tésztázóba vitte el a kedvesét, mire utóbbi azzal védekezett, hogy eredetileg egy gyorsétterembe készültek.