Frohner Fecó 10 kilót fogyott a Celeb vagyok, ments ki innen! alatt

Úgy érzi, lassan már a gyerekosztályon is vásárolhatna.

Frohner Fecó a dobogó második helyén végzett a Celeb vagyok, ments ki innen! idei évadában, tapasztalatairól ma a Reggeliben mesélt. Mint mondta, saját magát is meglepte, mennyire egyszerűen tudott alkalmazkodni a dzsungelkörnyezethez, bármikor újra neki is vágna a versenynek, ha lehetősége lenne rá – annak ellenére is, hogy a bent töltött három hete alatt tíz kilót fogyott.

Közel tíz kilót fogytam, nagyon kemény. Három hét alatt. Felveszem a ruháimat, és lóg minden rajtam. Már lassan tényleg a gyerekosztályról kéne vásárolnom

– mondta a fodrász, hozzátéve: vagy visszahízza az említett kilókat, vagy kénytelen lesz lecserélni a teljes ruhatárát.

Ami az itthoni környezet illeti, még szoknia kell, azt viszont kifejezetten élvezi, hogy bárhová megy, rajongók veszik körül, akik fotózkodni szeretnének vele. Forhner azt is elárulta a műsorban, hogy a dzsungelből hazatérve eldöntötte, kevesebbet fog dolgozni, egy héten maximum 4-5 napot, a fennmaradó időt ugyanis szeretné saját magára és a szeretteire fordítani.