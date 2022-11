Herceg Erika: Én sem szerettem volna azt az Erikát, aki az előválogatókon voltam

Megosztó személyiségnek tartja magát.

Herceg Erika nemrég Szabados Ágnesnek adott interjút az rtl.hu-n, ahol elmondta, mindig is kívülállónak érezte magát. Amikor a VIA Gra együttesben énekelt, azért támadták, mert magyar volt az anyanyelve, Magyarországon pedig szintén voltak, akik fenntartásokkal fogadták őt az X-Faktor mentoraként, hiszen az anyanyelvén eddig nem jelent meg saját dala. Mint mondja, kezdetben sok negatív visszajelzést kapott, amiért úgy érzi, ő is hibás.

Valahol én is hibás vagyok. Én sem szerettem volna azt az Erikát, aki az előválogatókon voltam néha

– mondta az énekesnő, hozzátéve: a szóban forgó adásokat visszanézve voltak olyan jelenetek, amiket látva ő sem ismert magára.

Én megosztó személyiség vagyok. Az én személyiségem mindig olyan volt. Engem vagy szeretnek, vagy nem, nincsen köztes állapot. Ezért vagyok ott, ahol vagyok. Ezért vagyok még mindig közszereplő, és én ezt felvállalom. Nem vagyok dollár, hogy mindenkinek tetsszem.

Mindezek ellenére Herceget feldobja a magyar közeg. Egyre több pozitív kritikát kap, és Budapesten is szeretne letelepedni. Örülne, ha az X-Faktorba jövőre is visszahívnák, ami pedig a mentoráltjait illeti, úgy véli, a későbbiekben is tartani fogják a kapcsolatot.